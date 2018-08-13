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На этой неделе продолжительность метеорологического лета в Латвии достигнет 100 дней, и на следующей неделе оно, по всей вероятности, станет самым долгим в истории метеонаблюдений, свидетельствуют обобщенные данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Метеорологическим летом в Латвии называется период, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать +15 градусов. В Латвии в этом году местами, в том числе в центре Риги, оно наступило 7 мая — примерно на месяц раньше обычного.

Таким образом, вторник, 14 августа, в Риге станет уже сотым днем лета. На большей части территории Латвии сотый день лета наступит на один или пару дней позже.

Начало метеорологического лета в Латвии в этом году было самым ранним за всю историю метеонаблюдений. Дольше всего — до 10-12 сентября — лето продлилось в 1967, 2002 и 2009 гг.

Самым долгим в истории метеонаблюдений летом пока было лето 2002 года, оно продлилось 107 дней — с 27 мая до 10 сентября.

Обычно метеорологическое лето короче календарного, его средняя продолжительность — от 60 дней на Видземской возвышенности до 80 дней в Земгале и на юго-востоке Латвии.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, метеорологическое лето с годами начинается все раньше и заканчивается позднее средних сроков. За последние десятилетия оно стало дольше в среднем на 17 дней.

По прогнозам Global Forecast System, на этой и на следующей неделе максимальная температура воздуха в Латвии в среднем составит +20..+25 градусов, возможны несколько более прохладных и несколько более теплых дней. Ночью похолодает до +10..+15 градусов, местами температура воздуха опустится ниже +10 градусов, а на морском побережье местами будет не холоднее +18 градусов.

Фото: burst.shopify.com