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Показатели технического осмотра транспортного средства в разных городах Латвии сильно отличаются друг от друга. К такому выводу пришел латвиец Марек, пишет Skaties.lv, ссылаясь на передачу Bez Tabu.

Марек отвез свой автомобиль на ежегодный техосмотр в Риге 2 августа. С первого раза он проверку не прошел, выяснилось, что нужно починить стояночный тормоз, показания рабочего тормоза, в свою очередь, были хорошие. Марек устранил эту поврежденность и на следующий день приехал на повторную проверку на станции в Огре, - она находится ближе к дому водителя.

Однако там констатировали серьезную разницу в показаниях рабочего тормоза по сравнению с рижскими измерениями. Если в Риге измерения были не ниже 3 килоньютонов, даже ближе к 4, то в Огре еле доходило до 2.

«Такая разница в измерениях за пару дней? Я послал запрос в CSDD. Обещали ответить через какое-то время», - рассказал Марек.

По его словам, даже тех, рижских, якобы плохих показаний было достаточно, чтобы его транспорт прошел техосмотр. Тем не менее, мужчину насторожила такая разница в измерениях.

Между тем, представитель CSDD Артис Берзиньш рассказал, что показания действительно могут отличаться, так как одинаковых условий на разных станциях добиться тяжело. Все оборудование сертифицировано и верифицировано. Показатели могут меняться из-за коэффициента сцепления, а он, в свою очередь, зависит даже от погоды. Не пройдет водитель техосмотр только, если показатели близки к нулю.

Фото: skaties.lv/beztabu