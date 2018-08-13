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Сегодня, 13 августа, в Риге пройдут ремонтные работы водопровода на улице Русова 4 и Русова 10.

С 13 до 19 часа не будет воды на участке от улицы Кишэзера до улицы Гауяс:

на улице Гауяс 36a; 38; 38b; 40; 42;

на улице Кишэхера 15; 17;

на улице Русова 2; 2a; 2b; 4; 4a; 6; 8; 8a; 10; 14.

Подробную информацию можно узнать на сайте Rigasudens.lv.

Указанное время ремонта может меняться в связи с объемом работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды. Rīgas ūdens приносит свои извинения клиентам за доставленные неудобства.

Фото: pixabay.com