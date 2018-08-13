Из-за ремонта водопровода в районе Чиекуркалнса не будет воды
Общество | 13 августа 2018 года, 11:48
Сегодня, 13 августа, в Риге пройдут ремонтные работы водопровода на улице Русова 4 и Русова 10.
С 13 до 19 часа не будет воды на участке от улицы Кишэзера до улицы Гауяс:
на улице Гауяс 36a; 38; 38b; 40; 42;
на улице Кишэхера 15; 17;
на улице Русова 2; 2a; 2b; 4; 4a; 6; 8; 8a; 10; 14.
Подробную информацию можно узнать на сайте Rigasudens.lv.
Указанное время ремонта может меняться в связи с объемом работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды. Rīgas ūdens приносит свои извинения клиентам за доставленные неудобства.
Фото: pixabay.com