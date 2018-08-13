Общество |

Во Франции сотрудники горной жандармерии не позволили группе альпинистов из Латвии установить флаг их страны на вершине горы Монблан, пишет francebleu.fr.

Перехват туристов инициировал мэр городка Сен-Жерве Жан-Марк Пейекс, поскольку именно этот муниципалитет отвечает за французскую сторону Монблана. Свое решение Пейекс обосновал соображениями безопасности, а туристов назвал "безответственными и несознательными" людьми.

Пейекс уже многие годы ведет борьбу с неподготовленными походами туристов-любителей, стараясь уберечь авантюристов от опасности.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 12 энтузиастов из Латвии планировали на Монблане, высочайшей вершине ЕС (4808 м), установить мачту и поднять на ней государственный флаг Латвии, тем самым установив мировой рекорд Гиннеса.

Фото: skaties.lv/Kristīne Viļuma, 900 sekundes