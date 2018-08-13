Мировой рекорд сорвался: латвийцам запретили установить флаг на Монблане (27)

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Общество | 13 августа 2018 года, 12:17

Во Франции сотрудники горной жандармерии не позволили группе альпинистов из Латвии установить флаг их страны на вершине горы Монблан, пишет francebleu.fr.

Перехват туристов инициировал мэр городка Сен-Жерве Жан-Марк Пейекс, поскольку именно этот муниципалитет отвечает за французскую сторону Монблана. Свое решение Пейекс обосновал соображениями безопасности, а туристов назвал "безответственными и несознательными" людьми.

Пейекс уже многие годы ведет борьбу с неподготовленными походами туристов-любителей, стараясь уберечь авантюристов от опасности.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 12 энтузиастов из Латвии планировали на Монблане, высочайшей вершине ЕС (4808 м), установить мачту и поднять на ней государственный флаг Латвии, тем самым установив мировой рекорд Гиннеса.

Фото: skaties.lv/Kristīne Viļuma, 900 sekundes

Комментарии 27
АЛ22 часа назад
Ибо неуй!
Приятно начинать день с хороших новостей!
2
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Патриот 2 часа назад
На переносном биотуалете он будет выглядеть на много привлекательней! Не упустите шанс убогие, точно в книгу Гиннеса попадёте как самые отмороженные люди мира!
2
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АЛ21 час назад
Это точно! Раньше хоть по праздникам на домах вывешивали, а сейчас по посёлку пройти невозможно - везде эти символы Легиона СС висят!
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