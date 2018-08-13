Мировой рекорд сорвался: латвийцам запретили установить флаг на Монблане (27)
Во Франции сотрудники горной жандармерии не позволили группе альпинистов из Латвии установить флаг их страны на вершине горы Монблан, пишет francebleu.fr.
Перехват туристов инициировал мэр городка Сен-Жерве Жан-Марк Пейекс, поскольку именно этот муниципалитет отвечает за французскую сторону Монблана. Свое решение Пейекс обосновал соображениями безопасности, а туристов назвал "безответственными и несознательными" людьми.
Пейекс уже многие годы ведет борьбу с неподготовленными походами туристов-любителей, стараясь уберечь авантюристов от опасности.
Напомним, как ранее писал Mixnews, 12 энтузиастов из Латвии планировали на Монблане, высочайшей вершине ЕС (4808 м), установить мачту и поднять на ней государственный флаг Латвии, тем самым установив мировой рекорд Гиннеса.
Фото: skaties.lv/Kristīne Viļuma, 900 sekundes
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