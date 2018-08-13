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В Латвии 40% молодежи планируют связать свою жизнь с предпринимательской деятельностью, это больше, чем в Литве и Эстонии. Эти данные проведенного SEB banka опроса агентству ЛETA сообщила его представитель Елена Контус.

Связать свое будущее с бизнесом планируют 36% латвийской молодежи в возрасте 18-25 лет, а 4% уже занимаются предпринимательством. В Литве заняться бизнесом планируют 30%, в Эстонии - 24% молодежи.

Примерно 60% молодежи, желающей развивать свой бизнес, - в возрасте 23-25 лет, почти половина из них работает, треть объединяет работу с учебой. 65% опрошенных ожидают, что в результате реализации планов бизнеса через пять лет их доходы будут превышать 1500 евро в месяц "на руки".

Чаще всего молодые люди хотят заниматься бизнесом в таких сферах, как информационные технологии, финансовые технологии, различные услуги, торговля, уход за красотой, строительство, общепит, производство, в том числе ручная работа.

Почти 70% молодежи, желающей заняться предпринимательством, во время учебы воспользовались возможностью пройти практику у работодателей.

В проводившемся в июне 2018 года интернет-опросе участвовали 1090 респондентов в возрасте 18-25 лет из Латвии, 1700 - из Литвы и 512 - из Эстонии.

Фото: unsplash.com