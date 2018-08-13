Центр госязыка недоволен заискиванием чиновников перед инвесторами (33)

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Общество | 13 августа 2018 года, 13:22

В поступках представителей госуправления иногда просматривается стремление угодить в языковом вопросе предпринимателям, иностранцам и инвесторам — предоставляя им дополнительную свободу. Такое заявление в эфире LNT сделал директор Центра госязыка Марис Балтиньш, пишет Skaties.lv.

"Самое худшее, что и в госуправлении и в негосударственных организациях есть люди, которые сомневаются насчет статуса госязыка и не понимают, что использование латышского в первую очередь является самим собой разумеющимся и не обсуждаемым", - сказал Балтиньш.

В целом, по его словам, понимание об использовании латышского языка в учреждениях госаппарата достаточно хорошее.

Комментарии 33
Ибо нех !!!1 час назад
Хочешь инвестировать в Латвию, выучи сначала латышский!)))))
По маразму, Латвию давно пора завести в книгу рекордов Гиннеса.
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Патриот 1 час назад
Центр языка это преступная организация! Профашистская организация которая устроила геноцид Латвийского народа под крышей правительства, сейма с подконтрольной себе бандой ПБ и КНАБА!
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Алекс1 час назад
Какой из этой ситуации напрашивается вывод?
Очень простой-Латвии по приказу сверху не нужны инвесторы.Не нужны заводы и фабрики,потому как организуются многотысячные группы рабочего класса,притом многонационального,способного влиять на политическую жизнь страны,а хозяевам и за бугра и местным их ставленникам это не нужно абсолютно.
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