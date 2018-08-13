Центр госязыка недоволен заискиванием чиновников перед инвесторами (33)
Общество | 13 августа 2018 года, 13:22
В поступках представителей госуправления иногда просматривается стремление угодить в языковом вопросе предпринимателям, иностранцам и инвесторам — предоставляя им дополнительную свободу. Такое заявление в эфире LNT сделал директор Центра госязыка Марис Балтиньш, пишет Skaties.lv.
"Самое худшее, что и в госуправлении и в негосударственных организациях есть люди, которые сомневаются насчет статуса госязыка и не понимают, что использование латышского в первую очередь является самим собой разумеющимся и не обсуждаемым", - сказал Балтиньш.
В целом, по его словам, понимание об использовании латышского языка в учреждениях госаппарата достаточно хорошее.
По маразму, Латвию давно пора завести в книгу рекордов Гиннеса.
Очень простой-Латвии по приказу сверху не нужны инвесторы.Не нужны заводы и фабрики,потому как организуются многотысячные группы рабочего класса,притом многонационального,способного влиять на политическую жизнь страны,а хозяевам и за бугра и местным их ставленникам это не нужно абсолютно.