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Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП) до сентября собирает подписи за изменения, необходимые для уменьшения бедности среди пенсионеров.

ЛФП призывает пенсионеров подписать ряд требований в Сейму и правительству. Одно из них - установить необлагаемый налогом минимум пенсий в размере не меньше границы риска бедности или 370 евро.

Также ЛФП требует выполнить требования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2019 года повысить пенсии, установив размер социальной пенсии не ниже 20% от средней зарплаты в стране и введя дополнительную поддержку одиноких пенсионеров.

Пенсионеры требуют также обеспечить им пациентские взносы за койко-день в больнице в размере 7,11 евро в день, на 25% повысить компенсируемую государством часть стоимости лекарств, освободить от уплаты налога на недвижимость за единственное задекларированное место жительства в недвижимости стоимостью до 100 тыс. евро.

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