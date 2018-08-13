Пенсионеры собирают подписи за улучшение качества жизни (3)

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Общество | 13 августа 2018 года, 13:58

Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП) до сентября собирает подписи за изменения, необходимые для уменьшения бедности среди пенсионеров.

ЛФП призывает пенсионеров подписать ряд требований в Сейму и правительству. Одно из них - установить необлагаемый налогом минимум пенсий в размере не меньше границы риска бедности или 370 евро.

Также ЛФП требует выполнить требования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2019 года повысить пенсии, установив размер социальной пенсии не ниже 20% от средней зарплаты в стране и введя дополнительную поддержку одиноких пенсионеров.

Пенсионеры требуют также обеспечить им пациентские взносы за койко-день в больнице в размере 7,11 евро в день, на 25% повысить компенсируемую государством часть стоимости лекарств, освободить от уплаты налога на недвижимость за единственное задекларированное место жительства в недвижимости стоимостью до 100 тыс. евро.

Фото: pexels.com

Комментарии 3
Подписи они собирают16 минут назад
Думайте лучше головой, когда в октябре к урнам пойдёте.
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Ндя...19 минут назад
Что старый, что малый. Вам такую защиту предоставили. Вы же никогда в жизни не были так надежно защищены!
Неужели этого мало для счастливой, безбедной жизни?))))
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ёжик1 минуту назад
сейсчас койко место в больнице стоит в день 7.11 лежала больше месяца выставили счет больее 300 евро при моей пенсии в 220 евро, и что это за пенсионеры какая у них пенсия если они ратуют за такую оплату койко места, да и вообще в статье явно не знание предмета разговора
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