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В ночь на вторник, 14 августа, при безветрии температура воздуха в Латвии понизится до +6..+14 градусов, местами, в основном в юго-восточной части страны, образуется густой туман, прогнозируют синоптики.

Во вторник ночью и в первой половине дня существенных осадков не ожидается.

Во второй половине дня и вечером начиная с юго-запада пойдут дожди, местами возможны грозовые ливни. Юго-восточный ветер будет слабым.

Максимальная температура воздуха составит от +19 до +24 градусов, в юго-восточных районах Латвии - от +24 до +26 градусов.

В Риге во вторник будет облачно с прояснениями, ветер слабый.

Вечером возможен дождь. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, в пригородах - до +9..+12 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов.

Фото: flickr.com/Zigurds Zakis