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С 17 по 19 августа, в рамках праздника Риги состоится традиционный Праздник порта, во время которого жителей и гостей столицы ждут интересные мероприятия и призы.

В этом году рижане и гости столицы смогут насладиться Днем уличной музыки в Старой Риге, Регатой на канале в парке Кронвальда и посетить баскетбольный турнир "Матч берегов" у Дома Конгрессов.

Также в этом году впервые в рамках праздника пройдет музыкально-световое шоу фонтанов под названием "Рассказы воды в лунном свете". Кроме того присутствующие на празднике смогут посетить развлекательно-образовательную интерактивную инсталляцию в павильоне Aquatorium.

Как отмечают организаторы, Праздник порта стал традицией, которая объединяет жителей Риги и гостей столицы. Эта значительная часть Дня города создает светлую и позитивную атмосферу, позволяя каждому посетителю мероприятий почувствовать себя настоящим участником праздника.

Команда организаторов Праздника порта приглашает всех рижан и гостей столицы посетить праздничные мероприятия. Более подробную информацию о празднике можно найти на странице Рижского порта в социальной сети Facebook, а также на сайте rigassvetki.lv.

Фото: facebook.com/Rigasbrivosta