Медики призывают партии увеличить финансирование здравоохранения (1)

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Общество | 13 августа 2018 года, 21:30

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) призывает партии доказать свою готовность увеличить финансирование здравоохранения, чтобы к 2020 году оно составляло не менее 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), сообщил агентству руководитель профсоюза Валдис Керис.

ЛПРЗСУ направил письмо политическим партиям и их объединениям, которые участвуют в парламентских выборах, с вопросом, что они готовы предпринять, чтобы финансирование здравоохранения в 2020 году достигло не менее 4% ВВП.

"Докажите, что права людей на здравоохранение высокого уровня - ваш приоритет. Будете ли вы действовать, чтобы в 2020 году государственное финансирование здравоохранения составляло по крайней мере 4% от ВВП? ЛПРЗСУ оставляет за собой право призывать избирателей оценивать вашу готовность защищать права человека в зависимости от того, как вы ответите на наш вопрос", - говорится в письме.

Керис напомнил, что политики этого созыва обязательство увеличить бюджет медицины по крайней мере до 4% от ВВП закрепили в законе о финансировании здравоохранения, но профсоюз хочет знать, намерены ли это обещание выполнить и партии, которые участвуют в выборах.

К концу прошлой недели ни одна из партий на письмо ЛПРЗСУ еще не ответила.

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Алекс2 минуты назад
Если бы медики попросили партии увеличить до 4 % от ВВП отчисления на оборону,то тут же получили ответ от всех ведущих партий,что они будут за это бороться до последнего дыхания ,так как получат бонусы от хозяина страны.
Увеличение численности народа Латвии и сохранение ему здоровья не входит в программу соросистов,что американских,что латвийских.
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