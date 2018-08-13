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Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) призывает партии доказать свою готовность увеличить финансирование здравоохранения, чтобы к 2020 году оно составляло не менее 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), сообщил агентству руководитель профсоюза Валдис Керис.

ЛПРЗСУ направил письмо политическим партиям и их объединениям, которые участвуют в парламентских выборах, с вопросом, что они готовы предпринять, чтобы финансирование здравоохранения в 2020 году достигло не менее 4% ВВП.

"Докажите, что права людей на здравоохранение высокого уровня - ваш приоритет. Будете ли вы действовать, чтобы в 2020 году государственное финансирование здравоохранения составляло по крайней мере 4% от ВВП? ЛПРЗСУ оставляет за собой право призывать избирателей оценивать вашу готовность защищать права человека в зависимости от того, как вы ответите на наш вопрос", - говорится в письме.

Керис напомнил, что политики этого созыва обязательство увеличить бюджет медицины по крайней мере до 4% от ВВП закрепили в законе о финансировании здравоохранения, но профсоюз хочет знать, намерены ли это обещание выполнить и партии, которые участвуют в выборах.

К концу прошлой недели ни одна из партий на письмо ЛПРЗСУ еще не ответила.

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