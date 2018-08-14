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Участники экспедиции "Монблан 2018" продолжают путь на самую высокую вершину Евросоюза гору Монблан, чтобы поднять над ней флаг Латвии.

Как сообщила руководитель проекта Илзе Сержане, альпинисты поднялись на высоту в 3800 метров и в ближайшее время будут находиться там в связи с предстоящей бурей. Пока планируется, что путь альпинисты продолжат 15 августа около 2.00, отметила она.

После возвращения в Латвию будет принято решение о том, каким образом можно было бы осуществить план по установке на Монблане 10-метровой мачты с латвийским флагом. По словам Сержане, помощь альпинистам предложили также представители посольства Франции в Латвии, если она понадобится.

Она указала, что во время планирования экспедиции представители команды запросили у властей французского города Шамони дополнительный пропуск. Сделано это было с целью пронести флагшток на вершину горы. Власти города отправили письменное заявление, указав, что занести мачту на Монблан разрешается, однако после ее нужно будет спустить.

Сержане отметила, что власти Шамони проинформировали членов экспедиции о большом наплыве альпинистов в августе, поэтому маршруту было уделено много внимания. По ее словам, латвийские альпинисты провели несколько тренировок по переноске мачты в сложных погодных условиях как в Латвии, так и у подножия Монблана, имитируя ситуацию в узких, гористых местностях.

"Мы надеемся найти поддержку на межгосударственном уровне, чтобы этот уникальный проект был реализован", - заявили участники экспедиции "Монблан 2018".

Напомним, 13 августа во Франции сотрудники горной жандармерии не позволили группе альпинистов из Латвии установить флаг их страны на вершине горы Монблан.

Фото: pixabay.com