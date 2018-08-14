Доноры больше не могут указывать имя пациента, которому предназначена кровь (5)

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Общество | 14 августа 2018 года, 07:15

Этим летом Государственный центр доноров крови изменил условия сдачи крови для конкретного человека. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на LNT Ziņas.

До сих пор у донора была возможность указать имя конкретного пациента, для которого предназначается кровь. В связи с тем, что в силу вступил Всеобщий регламент по защите персональных данных (GDPR), теперь можно только указать название медицинского учреждения, в котором находится пациент.

"Мы стараемся максимально избежать дополнительной обработки данных. Нет необходимости знать, сколько и которому пациенту было сдано. Поэтому, чтобы избежать лишнего обмена данными, их обработки, мы также не спрашиваем имя, фамилию и персональный код", - заявила директор Государственного центра доноров крови Эгита Поле.

LNT отмечает, что до сих пор вся донорская кровь шла в общее хранилище. Проверка крови и процедура обработки длятся двое суток. Это практически исключает возможность, что пациент получит кровь, адресованную именно ему. Также перед каждым переливанием дополнительно проходит и согласование соответствия образцов крови.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Донор3 часа назад
Прощай, донорский центр Латвии! Сдавал кровь( в том числе и на плазму) безвоздмезно именно конкретным людям. Например онкобольным детям, запрос приходил от фонда, патронирующего больного ребенка. Теперь мою кровь будут использовать для лечения украинских ВСУшников-убийц?! Не дождетесь!
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Донор1 час назад
От дебила слышу. Ты хохлоурод купи нормальную клавиатуру, а потом квакай здесь. Не увидят больше ваши ублюдочные убийцы детей Донбасса нашу бесплатную кровь, только адресно! А если для лечебного учреждения то для детских больниц, роддомов и онкоцентров.
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местный.52 минуты назад
да, много дерьма касрюлеголового, и всякой натовской швали понавезли сюда.
Мою кровь им?
В сейм идите ..
А я устраняюсь от этого шабаша.
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