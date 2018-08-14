Доноры больше не могут указывать имя пациента, которому предназначена кровь (5)
Этим летом Государственный центр доноров крови изменил условия сдачи крови для конкретного человека. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на LNT Ziņas.
До сих пор у донора была возможность указать имя конкретного пациента, для которого предназначается кровь. В связи с тем, что в силу вступил Всеобщий регламент по защите персональных данных (GDPR), теперь можно только указать название медицинского учреждения, в котором находится пациент.
"Мы стараемся максимально избежать дополнительной обработки данных. Нет необходимости знать, сколько и которому пациенту было сдано. Поэтому, чтобы избежать лишнего обмена данными, их обработки, мы также не спрашиваем имя, фамилию и персональный код", - заявила директор Государственного центра доноров крови Эгита Поле.
LNT отмечает, что до сих пор вся донорская кровь шла в общее хранилище. Проверка крови и процедура обработки длятся двое суток. Это практически исключает возможность, что пациент получит кровь, адресованную именно ему. Также перед каждым переливанием дополнительно проходит и согласование соответствия образцов крови.
Фото: pixabay.com
Мою кровь им?
В сейм идите ..
А я устраняюсь от этого шабаша.