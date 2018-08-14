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Этим летом Государственный центр доноров крови изменил условия сдачи крови для конкретного человека. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на LNT Ziņas.

До сих пор у донора была возможность указать имя конкретного пациента, для которого предназначается кровь. В связи с тем, что в силу вступил Всеобщий регламент по защите персональных данных (GDPR), теперь можно только указать название медицинского учреждения, в котором находится пациент.

"Мы стараемся максимально избежать дополнительной обработки данных. Нет необходимости знать, сколько и которому пациенту было сдано. Поэтому, чтобы избежать лишнего обмена данными, их обработки, мы также не спрашиваем имя, фамилию и персональный код", - заявила директор Государственного центра доноров крови Эгита Поле.

LNT отмечает, что до сих пор вся донорская кровь шла в общее хранилище. Проверка крови и процедура обработки длятся двое суток. Это практически исключает возможность, что пациент получит кровь, адресованную именно ему. Также перед каждым переливанием дополнительно проходит и согласование соответствия образцов крови.

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