В Лиепае после гибели мальчика на пляже установили предупреждающие знаки (3)
Общество | 14 августа 2018 года, 07:55
В Лиепае в девяти местах на морском побережье были установлены предупредительные знаки с надписями на четырех языках, сообщает портал liepajniekiem.lv.
Предупреждающие надписи или информационные таблички были установлены у дорог, которые ведут на опасный берег. Некоторые из них размещены на самом обрыве, на пляже, а также около бывших береговых укреплений.
Предупреждающие сообщения написаны на латышском, английском, русском и литовском.
Напомним, 3 августа в Лиепае на пляже под обвалом песка погиб десятилетний мальчик из Литвы.
Фото: liepajniekiem.lv
А надпись на русском в самом низу, что как бы намекает на отношение к нам. Даже на английском надпись выше :) Мелочь, но ясно отражает какое место мы занимаем в этой стране.
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Чтобы никто не думал, что это бред обиженного, гляньте сколько проживает в Лиепае русских, литовцев и англичан.
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Хотя я не отменяю значимости английского языка, т.к. он международный и его понимают практически все европейцы, но сколько на том пляже иностранцев и сколько живущих там русских, думаю не надо говорить. Литовцев там смешное количество. Все это больше похоже на то, что кто-то пытается сделать вид, что нас вообще не существует.
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