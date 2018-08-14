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В Лиепае в девяти местах на морском побережье были установлены предупредительные знаки с надписями на четырех языках, сообщает портал liepajniekiem.lv.

Предупреждающие надписи или информационные таблички были установлены у дорог, которые ведут на опасный берег. Некоторые из них размещены на самом обрыве, на пляже, а также около бывших береговых укреплений.

Предупреждающие сообщения написаны на латышском, английском, русском и литовском.

Напомним, 3 августа в Лиепае на пляже под обвалом песка погиб десятилетний мальчик из Литвы.

Фото: liepajniekiem.lv