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Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) сегодня рассмотрит возможность проведения в сентябре акции протеста против того, что государство не решает поставленные профсоюзом вопросы, сообщила председатель ЛПРОН Инга Ванага.

На предыдущих заседаниях совета ЛПРОН уже говорилось о том, что следующим шагом может быть пикет, и теперь совет решит, организовать ли его в сентябре.

Если и пикет не поможет, ЛПРОН начнет "очень агрессивную кампанию", призывая не голосовать на выборах Сейма за те партии и политиков, которые не выполняют данные педагогам обещания, добавила Ванага.

Педагоги ожидают графика повышения зарплат, а принятое Кабинетом министров решение о выделении 1,4 млн евро на доплаты педагогам принято "лишь для отвода глаз", подчеркнула она.

Педагоги положительно оценивают любую выделяемую им дополнительно сумму, однако эти доплаты получат не все педагоги, причем деньги распределялись между самоуправлениями по среднему количеству учащихся в классах, а не на основе оценки качества работы учителей, отметила Ванага.

Фото: pixabay.com