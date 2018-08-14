Общество |

У многих людей вызвал недоумение проект правил Кабинета министров о порядке организации и оплаты медицинских услуг, которые, если правительство их утвердит, вступят в силу с 1 сентября, пишет La.lv. В правилах содержится много изменений в организации здравоохранения, в том числе такие, которые касаются регистрации у семейного врача. Министерство здравоохранения хочет внести в правила норму о том, что семейный врач может не регистрировать человека в своей практике, если его декларированное место жительства находится за пределами территории работы врача.

В настоящее время врач может отказать в регистрации пациенту, фактическое место жительства которого находится за пределами территории его работы независимо от того, декларирован ли пациент на ней или нет. В Минздраве пояснили, что эти изменения не коснутся людей, у которых уже есть свой семейный врач, то есть врачи не будет вычеркивать из списков не задекларировавшихся на их территории пациентов.

В свою очередь сами врачи предстоящие изменения считают нелогичными, поскольку в некоторых случаях декларированное место жительства человека может существенно отличаться от реального, и это помешает ему попасть к врачу.

Фото из Flickr/Matt Madd