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16 августа на улице Ницгалес, 46a в Риге программой развлекательных и спортивных занятий откроется обновленный магазин формата Maxima XX. Магазин расположен в спортивно активном районе, поэтому у участников открытия будет возможность проверить свою ловкость и поучаствовать в активных занятиях вместе с юными латвийскими хоккеистами.

Maxima XX на ул. Ницгалес - просторный магазин, который особенно подходит для повседневных покупок, так как предлагает разнообразный ассортимент продуктов питания, бытовых и электронных товаров, позволяя людям купить все необходимое в современной среде. В наши насыщенные и наполненные спешкой будни жителям окрестностей, многочисленным школьникам и юным спортсменам теперь будет доступен также широкий ассортимент готовых блюд Meistara Marka, которые можно съесть на месте или взять с собой, горячие напитки, свежие овощи и фрукты, а также много других продуктов.

Реконструкция магазина Maxima являются частью инвестиционной программы Maxima Latvija в этом году с целью улучшения опыта покупок клиентов - в целом инвестиции составят более 23 млн евро. В рамках программы до конца года будет реконструировано 15 магазинов и в Риге, и в регионах, а также открыто по крайней мере 5 магазинов разного формата по всей Латвии.