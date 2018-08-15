Общество |

Sportlex начал сотрудничество со страховыми компаниями. Теперь многие предприятия принимают отчеты и осуществляет возмещение средств своим клиентам-владельцам абонементов Sportlex.

Sportlex - это сеть спортивных клубов нового поколения, которая объединяет более 70 спортивных клубов и позволяет посещать их все с единым абонементом Sportlex. В клубах доступны бассейн, скалолазная вышка, занятия на аквабайке.

В приложении существует удобная фильтрация клубов и занятий, с помощью которой можно быстро и просто найти интересующую тренировку в самое удобное время.

Выгодное предложение ждет корпоративных клиентов (улучшенные условия - группам от 5 человек, самые выгодные - группам от 20 человек) - скидка на абонемент может достигать до 50% .

Теперь абонементы Sportlex могут использовать также владельцы медицинского страхования, чья страховка включает в себя спорт.

Основные преимущества Sportlex:

самая выгодная цена на рынке

никакой дополнительной бумажной работы для представителей компании (HR-менеджеров или руководителей)

свобода выбора спортивных занятий - более 70 спортивных клубов и 150 занятий на выбор ежедневно

возможность использовать медицинскую страховку для покрытия расходов.

Sportlex предлагает клиентам страховых компаний быстрый, удобный и современный способ отправки отчетов о посещениях - потребуется всего несколько кликов в приложении Sportlex, после чего отчет о посещениях будет готов для отправки. Все происходит автоматически через бесплатное приложение Sportlex .

Некоторые моменты, о которых стоит помнить владельцам страховых полисов, использующим Sportlex:

оплату абонемента необходимо произвести с банковского счета владельца полиса.

чтобы зарегистрированное занятие было засчитано страховой компанией, чек-ин должен быть произведен администратором клуба (если клиент регистрирует посещение самостоятельно, с точки зрения страховщика регистрация не будет считаться действительной).

список клубов и занятий, возврат за посещение которых будет осуществляться страховщиком, следует уточнить у своей страховой компании, потому как политика возврата средств у разных страховых компаний может отличаться.

Однако это не означает, что владельцы страховых полисов не смогут посещать другие клубы и занятия, предлагаемые Sportlex, но они должны будут учитывать, что средства за такие занятия не будут возмещены страховщиком.

С полным списком клубов и занятий вы сможете ознакомиться в приложении Sportlex , которое абсолютно бесплатно и доступно к скачиванию в App Store и Google Play. Стоимость абонемента Sportlex для обычных пользователей - от 19 евро/в месяц, для корпоративных - всего от 3 евро в месяц, а иногда и от 1 евро в месяц.

По всем вопросам можно обращаться по почте business@sportlex.lv.