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Певица Лайма Вайкуле в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявила, что готова выступить в Крыму даже бесплатно, но лишь после того, как будут отменены все санкции в отношении России, которые были введены в связи с присоединением полуострова, пишет Ria.ru.

"Я вообще не лезу в политику. Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, и дело вообще не в деньгах", - сказала артистка.

По словам Вайкуле, она никогда в жизни не критиковала Россию, поскольку "обожает" ее. Певица отметила, что одинаково любит как Россию, так и Украину и не готова выбирать между ними.

Так, на вопрос ведущего, является ли ее отказ от гастролей на полуострове гражданской позицией или советом ее адвоката, певица ответила, что просто знает, что "им" не разрешено работать в Крыму.

Я знаю, что нам запрещено работать в Крыму. Я говорю: нет, я не буду работать. Это разве вообще надо обсуждать? Это так просто. Почему вы так зацепились? Вам больше нечего показывать? – сказала Вайкуле.

Ранее в интервью радио Baltkom певица призналась, что не ожидала такой бурной реакции на свои слова от коллег.

"Ни реагировать, ни говорить об этом ничего больше не собираюсь. Пусть лечатся. Больные люди пусть лечатся", - сказала певица.

Напомним, выступая на пресс-конференции перед концертом в Одессе, Вайкуле заявила, что в Крым не поедет вне зависимости от размера гонорара, так как европейцам "это запрещено". В России негативно отреагировали на слова Вайкуле, крымские политики пригрозили внести певицу в список врагов полуострова, а сенатор Франц Клинцевич анонсировал возможные проблемы для Вайкуле и на остальной территории России, если она соберtтся туда на гастроли. Некоторые коллеги также осудили слова певицы.