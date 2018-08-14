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Две трети молодых жителей Латвии черпают познания об интимных отношения с помощью порнофильмов, рассказала руководитель организации Papardes zieds Ивета Келле.

Организация отпросила 500 молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет, чтобы понять их знания о здоровье, своем теле и отношениях.

67% признались, что видели или смотрели порнофильмы, а почти 9% молодых людей делают это регулярно.

По словам Келле, не отвечающие возрасту порнофильмы могут нанести психологическую травму, способствуют искаженному пониманию сексуальных отношений – они воспринимают их как физический контакт, а не романтические отношения.

"На каждого ребенка увиденное влияет по-разному. Кому-то это может показаться противным и неприятным, но со временем воспоминания сотрутся, а на кого-то это произведет неизгладимое впечатление, которое повлияет на сексуальное поведение в будущем", - говорит она.

Большинство молодых людей натыкаются на порнофильмы случайно, а 43% смотрят их дома.

По словам 60% опрошенных, просмотренные материалы они ни с кем не обсуждают.

"Это означает, что молодежь боится делиться своими ощущениям с другими, в том числе с родителями. А в этом случае важно объяснить детям, что содержание порнофильмов не соответствует тому, что происходит в реальной жизни. Родителям иногда тяжело начать разговор на такую интимную тему, легче пустить все на самотек. Но так поступать нельзя — надо взять себя в руки и разговаривать", - подчеркивает она.

Фото из Flickr/Dave Hux