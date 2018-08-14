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Во вторник, 14 августа, Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени, сообщил журналистам министр экономики Арвил Ашераденс.

При этом правительство постановило, что Латвия не поддержит практику, когда отдельные страны Евросоюза установят разное время.

"Это регулирование должно быть единым во всем Евросоюзе, чтобы не сложилась ситуация, когда в Финляндии одно время, в Эстонии - другое и т.д.", - добавил Ашераденс.

По его словам, Еврокомиссия начнет рассматривать этот вопрос в этом году, а в следующем году, возможно, подготовит свои предложения.

Латвия считает, что перед принятием решения Еврокомиссия должна дать полноценную оценку влияния изменения времени в Евросоюзе.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия решила выяснить мнение жителей всех стран Евросоюза о действующем порядке перехода на летнее и зимнее время. С этой целью до 16 августа проводится опрос жителей Евросоюза?

Переход на летнее время осуществляется весной переводом стрелок часов на один час вперед, обратный переход - осенью переводом стрелок часов на один час назад. В большинстве стран ЕС он был введен в 60-70-е годы 20-го века.