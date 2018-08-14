Госпогранохрана вновь задержала вьетнамцев-нелегалов (1)
Общество | 14 августа 2018 года, 21:08
Латвийские пограничники 12 августа за незаконное пересечение государственной границы задержали в Лудзенском крае 15 граждан Вьетнама, сообщили в Госпогранохране.
В воскресенье вечером в Бригьской волости пограничники задержали 15 мужчин, незаконно пересекших границу Латвии с Россией.
Нарушители были переданы российским властям.
В этом году задержано 127 нарушителей границы, в том числе 102 вьетнамских гражданина. В прошлом году за незаконное пересечение зеленой границы было задержано 104 гражданина третьих стран, в основном Вьетнама.
Фото: infotop.lv
Vai tiesàm Krievijas pusè robeźa ir tik caura, ka sàdas grupas no turienes regulàri mèģina nelegàli sķèrsot mùsu robeźu? Laikam tomèr Krievijas robeźsardze un FDD ir korumpèti un uz viniem palauties nevar. Tiesi tàpat kà visàs citàs sfèràs saistìtàs ar Krieviju.
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