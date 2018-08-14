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Латвийские пограничники 12 августа за незаконное пересечение государственной границы задержали в Лудзенском крае 15 граждан Вьетнама, сообщили в Госпогранохране.

В воскресенье вечером в Бригьской волости пограничники задержали 15 мужчин, незаконно пересекших границу Латвии с Россией.

Нарушители были переданы российским властям.

В этом году задержано 127 нарушителей границы, в том числе 102 вьетнамских гражданина. В прошлом году за незаконное пересечение зеленой границы было задержано 104 гражданина третьих стран, в основном Вьетнама.

Фото: infotop.lv