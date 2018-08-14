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Хотя овощи нужно есть несколько раз в день, 57% жителей Латвии едят их раз в неделю и даже реже, свидетельствуют результаты опроса Maxima Latvija.

На вопрос о главных причинах опрошенные называют нехватку времени для их приготовления (20%), отсутствие здоровой привычки употреблять овощи ежедневно (17%) и знаний о том, сколько этих продуктов нужно употреблять в пищу (16%).

Меньше всего знают об овощах и фруктах и их приготовлении молодые люди. Почти треть, или 28% опрошенных в возрасте от 18 до 29 признают, что овощи едят редко, поскольку их употребление не стало ежедневной привычкой, в свою очередь у 22% не хватает времени на их приготовление, а также недостаточно знаний, как их готовить.

Чтобы приучать людей есть овощи уже с детства, Maxima Latvija вместе с командой экспертов “Витаминная бригада” начали программу. В рамках проекта представители компании и эксперты отправляются с детьми к фермерам, чтобы показать, объяснить и совместно изучить овощи и научиться их готовить в “Школе маленьких поваров”.

Основательница школы Лаура Гревиня уже несколько лет искала веселые и вкусные способы, как предложить детям овощи, совместно планируя, а иногда и готовя все повседневные приемы пищи.

“Считаю, что чем больше овощей в рационе ребенка, тем лучше! Хотя дети любят уже знакомые блюда, параллельно с уже привычными им продуктами я стараюсь предложить также сезонные и, возможно, иногда не столь знакомые овощи. Я не заставляю детей есть овощи, которые им совсем не нравятся, потому есть достаточно много, из чего выбирать, чтобы все были довольны. Тем не менее есть способы, как разнообразить меню по возможности разными видами овощей, например, добавляя их в лепешки и оладьи. Так, можно приготовить розовые свекольные оладушки, а можно испечь торт, в состав которого входят кабачки. Приготовление блюд из овощей совершенно точно не занимает больше времени, чем в том случае, если бы их там не было. Наоборот!”, - подчеркнула она.

По словам директора департамента закупок Maxima Latvija Эдвина Лакстигалы, большинство латвийцев не подозревают, что в Латвии растут разные полезные овощи.

“Многие не знают, что свежая зелень круглый год, кольраби и даже брокколи растут здесь, в Латвии. Уже сейчас в наших магазинах в целом доступны овощи и зелень, свежие сезонные ягоды и фрукты более 100 различных сортов. Общими усилиями вместе с латвийскими крестьянами и “Витаминной бригадой” мы хотим напомнить о большом разнообразии местных овощей и сделать их еще более доступными”, - заявил он.

Maxima Latvija начала специальную инициативу с целью изменения привычек употребления овощей и фруктов. Чтобы способствовать новым знаниям об овощах и фруктах, совершенствовать их ассортимент в питании и расширить навыки приготовления, Maxima Latvija вместе с экспертами по питанию создала команду “Витаминная бригада”, которая во время урожая с июля до октября будет искать самые полезные, вкусные и подходящие для каждого местные продукты и способы их приготовления, способствуя формированию привычки каждый день есть овощи и фрукты. В команду экспертов входят специалист по питанию Лизете Пуга, основатель “Школы маленьких шеф-поваров” Лаура Гревиня, а также сами дети и молодежь.