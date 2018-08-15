Общество |

Большинство латвийской молодежи считают, что один из главных критериев, характеризующих удачную карьеру – это хорошая зарплата. В свою очередь под "хорошей зарплатой" 64% молодых людей подразумевают сумму, гораздо выше средней зарплаты в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого оператором мобильной связи BITE и исследовательской компанией Norstat Lavija, пишет rus.db.lv.

Опрос был проведён во время осуществления нового проекта "Дни молодых талантов", целью которого является помощь молодёжи в процессе вхождения на рынок рабочей силы. Чтобы выяснить, что молодые профессионалы думают о работе и карьерном росте, как они выбирают будущую профессию, было опрошено 546 молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет. Полученные данные были сравнены с данными государственной статистики и тенденциями рынка рабочей силы.

На вопрос, что такое, по их мнению, удачная карьера, молодые люди назвали три основных критерия: хорошую зарплату (80%), возможность делать то, что нравится и интересно (80%), а также возможность освоить новые навыки, познакомиться с новыми людьми и т.д. (40%).

Однако только 10% респондентов упоминают работу в международной компании, как один из критериев удачной карьеры, свидетельствуют данные опроса.

Между тем, когда речь идет об оплате труда, 43% опрошенных считают, что хорошая зарплата после уплаты налогов – это от 1000 до 1500 евро, 21% – свыше 1501 евро. В общей сложности 64% респондентов уверены, что хорошая зарплата за работу составляет не менее 1000 евро после уплаты налогов, что значительно больше, чем реальная средняя зарплата в стране в прошлом году.

Фото: pixabay.com