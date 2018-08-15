Опрос: более половины латвийской молодежи хотят зарабатывать более 1000 евро (22)

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Общество | 15 августа 2018 года, 07:00

Большинство латвийской молодежи считают, что один из главных критериев, характеризующих удачную карьеру – это хорошая зарплата. В свою очередь под "хорошей зарплатой" 64% молодых людей подразумевают сумму, гораздо выше средней зарплаты в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого оператором мобильной связи BITE и исследовательской компанией Norstat Lavija, пишет rus.db.lv.

Опрос был проведён во время осуществления нового проекта "Дни молодых талантов", целью которого является помощь молодёжи в процессе вхождения на рынок рабочей силы. Чтобы выяснить, что молодые профессионалы думают о работе и карьерном росте, как они выбирают будущую профессию, было опрошено 546 молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет. Полученные данные были сравнены с данными государственной статистики и тенденциями рынка рабочей силы.

На вопрос, что такое, по их мнению, удачная карьера, молодые люди назвали три основных критерия: хорошую зарплату (80%), возможность делать то, что нравится и интересно (80%), а также возможность освоить новые навыки, познакомиться с новыми людьми и т.д. (40%).

Однако только 10% респондентов упоминают работу в международной компании, как один из критериев удачной карьеры, свидетельствуют данные опроса.

Между тем, когда речь идет об оплате труда, 43% опрошенных считают, что хорошая зарплата после уплаты налогов – это от 1000 до 1500 евро, 21% – свыше 1501 евро. В общей сложности 64% респондентов уверены, что хорошая зарплата за работу составляет не менее 1000 евро после уплаты налогов, что значительно больше, чем реальная средняя зарплата в стране в прошлом году.

Фото: pixabay.com

Комментарии 22
Well2 часа назад
Замечательно. А остальная половина готова батрачить за копейки.
2
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Ж3 часа назад
И правильно хотят!В Швеции,эммигранты пособие получают 10000 крон в неделю,при этом нихрена не делая,при всем этом ещё и у маркеров милостыню клянчат.
2
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Смех2 часа назад
Ваши хуторские пращуры,дорвавшиеся до халявной власти,уничтожили и разворовали некогда процветающую республику в составе Великого Государства,благодаря чему,ещё лет 50 как минимум вы,если не съебёте из этой нищебродной помойки,будете мечтать об "1000 евро в руки" сидя за кассами иностранных магазинов.
2
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