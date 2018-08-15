Чакша: наше общество не готово к легализации марихуаны (+ОПРОС) (12)

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Общество | 15 августа 2018 года, 08:32

Общество в Латвии не готово к легализации марихуаны в медицинских целях, заявила министр здравоохранения Латвии Анда Чакша.

По словам главы ведомства, существую доказательства, которые показывают пользу от медицинской марихуаны при определенных диагнозах, жители Латвии пока к такому шагу не готовы, пишет Nra.lv.

Министр отметила, что для того, чтобы говорить о легализации марихуаны, должны быть "очень ясные признаки зрелости общества". На данный момент Чакша не готова поддержать легализацию марихуаны.

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) Латвии заявили, что в стране возможна дискуссия о легализации каннабиса в медицинских целях, однако на данный момент ведомство не планировало никаких законодательных инициатив по этому вопросу.

Возможно, публичная дискуссия в обществе на эту тему необходима, учитывая опыт других стран, признались в МВД.

В министерстве уверены, что вероятно у латвийцев на этот счет будут другие мысли и так же, как два года назад, будет принято решение о ненадобности вносить поправки в законодательство.

Напомним, дискуссии по этому вопросу в Латвии возобновились после того, как Конституционный суд Грузии принял решение в пользу легализации марихуаны.

На данный момент Кодекс административных нарушений за неразрешенную покупку или хранение марихуаны в небольшом объеме без цели реализации или за употребление каннабиса предусматривает предупреждение или штраф до 280 евро. Если человек в течение года после наложения штрафа еще раз попадется стражам порядка за подобное нарушение, его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Латвии выступают против легализации марихуаны.

Фото из Flickr/Yee two 3

Комментарии 12
Глюк3 часа назад
Похоже что правящая вепхушка для себя уже давно легализавало наркоту и по их действиям сразу видно кто торчит на тяжёлой,а кто на лёгкой дури.
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Pensionier3 часа назад
И это говорит министр здравоохранения, просто курение это так вредно а здесь наркотик. Вы посмотрите как пиво рекламируют уже даже на российских каналах хотят чтоб русские спивались, УЖАС что Чакша вытворяет.
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www4 часа назад
Поддержал бы. Если только это была марихуана подконтрольно выращеная нашими ботаниками и оставившая свои своиства легкого наркотика. То во что можно превратить марихуану по средствам всяких добавок, это уже не легкии наркотик, а тяжелыи, совершенно изменившии свое воздеиствие. Только если так, и ни как больше.
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