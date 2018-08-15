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Отказ Латвии от перевода стрелок часов на зимнее время пользователи соцсетей восприняли по-разному. Некоторые увидели в этом угрозу возвращения к одному временному пространству с Москвой, другие посчитали такую меру полезной.

«Это никакое не летнее время. Это Московское время. Поздравляю, товарищи. Наше стандартное время, на которое мы с такой помпой перешли после возвращения независимости - это ЕЕТ (Восточно-европейское время), на 2 часа раньше Гринвича, а не на 3 как сейчас и в Москве», - написал Петерис Пуритис.

Tas nav nekāds vasaras laiks. Tas ir Maskavas laiks. Apsveicu, biedri! Mūsu standartlaiks, uz kuru ar tādu pompu pārgājām pēc neatkarības atgūšanas, ir EET, kas ir par 2 stundām priekšā Grinvičas laikam, nevis 3 kā tagad un Maskavā. https://t.co/JCtE9hucQe — Pēteris Pūrītis (@peterispuritis) 14 августа 2018 г.

«Латвия поддерживает отказ от перехода на зимнее время. Пора уже закончить переводить часы дважды в год», - указал парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс.

Latvija atbalsta atteikšanos no pārejas uz ziemas laiku https://t.co/0Wkq8zdcwp

Jābeidz grozīt tas pulkstenis 2x gadā! — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 14 августа 2018 г.

«В действительности перевод часов дважды в год угнетает. Я была бы за то, чтобы остаться на летнем времени и покончить с этим истязанием», - написала Илзе Ванага.

Patiesībā tā laika maiņa 2x gadā ir nomācoša. Es tik būtu par, ja varētu palikt vasaras laikā un izbeigt to mocīšanu. https://t.co/6CfHvPUtGj — Ilze Vanaga (@vanadziene) 14 августа 2018 г.

«Оставьте летнее время на весь год и все. После зимнего времени солнце летом встает в 3.30 ночи и вечером заходит в 21.20. Я думаю, что не так много людей, которые будут использовать с пользой дневной свет в четыре утра», - написал Янис.

Atstājiet vasaras laiku visu gadu un miers. Savādāk pēc ziemas laika vasarā saule leks 3.30 naktī, un rietēs 21.20. Domāju ka nav dikti daudz cilvēku kas izmantos lietderīgi dienas gaismu 4 no rīta. — Jānis (@sirsenis) 14 августа 2018 г.

«Надо оставить не летнее время, а зимнее. Это биологические часы и человека, и животных, которые с прошлого века регулярно меняют. До того, как изобрели летнее время, все жили в так называемом зимнем и ничего не меняли», - указал НВ Vanemvakkurį.

ne jau vasaras laiku jāatstāj, bet ziemas. Tas ir cilvēku un dzīvnieku iekšējais bioloģiskais pulkstenis, ko kopš https://t.co/XIkvBQWVQi regulāri groza. Pirms izgudroja vasaras laiku, visi dzīvoja t. s. ziemas laikā un neko negrozīja. — НВ Vanemvakkurį™ (@vanemvakkuri) 14 августа 2018 г.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 14 августа Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени.

Фото: pixabay.com