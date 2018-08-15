Соцсети: зачем нам один часовой пояс с Москвой? (+ОПРОС) (45)

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Общество | 15 августа 2018 года, 11:26

Отказ Латвии от перевода стрелок часов на зимнее время пользователи соцсетей восприняли по-разному. Некоторые увидели в этом угрозу возвращения к одному временному пространству с Москвой, другие посчитали такую меру полезной.

«Это никакое не летнее время. Это Московское время. Поздравляю, товарищи. Наше стандартное время, на которое мы с такой помпой перешли после возвращения независимости - это ЕЕТ (Восточно-европейское время), на 2 часа раньше Гринвича, а не на 3 как сейчас и в Москве», - написал Петерис Пуритис.

«Латвия поддерживает отказ от перехода на зимнее время. Пора уже закончить переводить часы дважды в год», - указал парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс.

«В действительности перевод часов дважды в год угнетает. Я была бы за то, чтобы остаться на летнем времени и покончить с этим истязанием», - написала Илзе Ванага.

«Оставьте летнее время на весь год и все. После зимнего времени солнце летом встает в 3.30 ночи и вечером заходит в 21.20. Я думаю, что не так много людей, которые будут использовать с пользой дневной свет в четыре утра», - написал Янис.

«Надо оставить не летнее время, а зимнее. Это биологические часы и человека, и животных, которые с прошлого века регулярно меняют. До того, как изобрели летнее время, все жили в так называемом зимнем и ничего не меняли», - указал НВ Vanemvakkurį.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 14 августа Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени.

Фото: pixabay.com

Комментарии 45
Когда уже2 часа назад
Этих дебилов, начнут госпитализировать? А лучше, сразу на органы разбирать.
Московское время им мешает!
Открою страшную тайну: мы на одной планете, на одном материке с Россией находимся - пипец беда, бегом вешаться, так страдать нельзя!
5
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Твайку 22 часа назад
Люди добрые,ну зачем публиковать бред этих дебилов,больных параноиков,у которых вместо мозгов горох,им же тупорылым не понять что эти переводы отрицательно сказываются на здоровье,у них одно на уме.Живут по принципу "выколю себе глаз,пусть у тёщи зять кривой будет".
2
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Просто, больные люди.2 часа назад
Готовы мучаться, но только, чтобы не как у Москвы.))))
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