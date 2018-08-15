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Житель Латвии, общественный активист и пользователь соцсети Twitter Айгар Прусис опубликовал на своей странице эмоциональное видео, в котором призвал молодежь идти голосовать на предстоящих выборах.

Прусис записал видеоролик после того, как прочел статью российского политического деятеля Виктора Алксниса. В публикации Алкснис написал, что возвращение Латвии в состав России неизбежно.

Активист отметил, что его огорчают такие высказывания. Он указал, что его особенно ранит, когда молодые люди говорят о ненависти к своей стране.

По словам Прусиса, только гордясь своим государством, языком и культурой, можно сохранить Латвию, несмотря на все угрозы. Он посетовал, что на протяжении 27 лет латвийцы продолжают голосовать за независимость.

"Вы просто никому не нужны без своей страны! Если язык и культура Латвии не нужны вам, они будут не нужны никому. Мы только благодаря этому (прим. ред. - языку и культуре) пережили репрессии и оккупацию, сохранили свою культуру", - заявил он.

Vēlētāja viedoklis Nr.2 > kāpēc Latviju par neizdevušos valsti dēvē tieši tie, kas neko cēlu pašu valsts labā nav izdarījuši? pic.twitter.com/okQG61N01f — Aigars Prūsis (@Prusis) 14 августа 2018 г.

Активист призвал молодежь "не отдавать свои голоса за тех, кто отмечает чужие праздники".

Выборы в Сейм 13-го созыва начнутся 6 октября 2018 года.

Фото: flickr.com/Saeima