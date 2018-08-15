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Министерство обороны подготовило поправки к правовым актам, предусматривающие, что у Службы военной разведки и безопасности (СВРБ) будет право доступа к базам данных, в которых хранится информация об иностранцах, приехавших в Латвию, а также данные о персональных документах и транспортных средствах.

Подготовленные Минобороны поправки к законодательству предусматривают включить в права службы возможность править и стирать конкретные сообщения в Шенгенской информационной системе. Также СВРБ хотят дать право доступа к системе для исполнения своих функций.

По словам министерства, целью закона деятельности Шенгенской информационной системы - обеспечить использование этой системы для усиления общественного порядка и безопасности в странах-участниках. Закон предусматривает, что решение о добавлении сообщения в систему принимает оперативный работник.

На данный момент СВРБ является единственным государственным учреждением по безопасности и оперативным субъектом, у которого нет права доступа к сообщениям в Шенгенской системе.

Также министерство подготовило поправки в правилах, которые предусматривают доступ службы к образцам удостоверений личности, которые находятся в системе.

Министерство также подготовило поправки к Визовым условиям, предусматривающие, что СВРБ будет право получать информацию об иностранцах, которая хранится в Государственной визовой системе.