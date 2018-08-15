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Очевидцы запечатлели в рижском районе Кенгарагс ситуацию, когда легковой автомобиль оказался зажат у тротуара тремя машинами Рижской муниципальной полиции. Видеоролик был опубликован в соцсети Facebook.

На видео виден подъезжающий оперативный транспорт Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Также на месте присутствовала карета "скорой помощи" и четыре полицейские машины, три из которых зажали легковой автомобиль Mercedes.

В комментариях под видео пользователи рассказали, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и в течение часа в агрессивной манере передвигался по району. Остановив нарушителя, полицейские пытались добиться того, чтобы мужчина вышел из автомобиля.

Однако, как отмечают пользователи, мужчина отказался выйти из машину, поэтому на место происшествия были вызваны сотрудники ГПСС, чтобы взломать автомобиль.

Как отмечается, когда спасатели решили разбить в машине окно, водитель решил сдаться и сам вышел из автомобиля.

Официального комментария Рижской муниципальной полиции пока не последовало.