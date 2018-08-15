Twitter о легализации марихуаны: латвийцы, зреем скорее! (9)

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Общество | 15 августа 2018 года, 19:18

Латвийский сегмент Twitter комментирует заявление министра здравоохранения Анды Чакши о том, что латвийское общество не готово к легализации марихуаны в медицинских целях.

Чтобы говорить о легализации марихуаны, должны быть очень четкие признаки зрелости общества, пояснила она.

Заявление Чакши комментирует исследователь Providus Агнесе Лаце.

«По ее словам, чтобы говорить о легализации марихуаны, «должны быть очень четкие признаки зрелости общества», однако сейчас поддержать легализацию министр не готова. Тот момент, когда министр открыто назвала латвийское общество незрелым», - написала она.

Пользователь Blog News объясняет, как он понял слова Чакши.

Сказанное министром оспаривает пользователь Grintāls Ēna.

«Что значит «не готово»? То, что фактически 80% молодежи употребляют это растение?», - пишет он.

Между тем, пользователи Мартиньш Ванагс и Рихард предлагают методы, как проверить зрелость общества.

«Не могло бы какое-нибудь учреждение оценить зрелость каждого отдельно взятого сторонника легализации, после чего разрешить им курить? Иначе спокойствия в эфире не будет», - пишет Ванагс.

«Как предлагается измерить эту зрелость? Не думаю, что это просто… Возраст, конечно, имеет большой вес, но бывает, что и 50-летние незрелые. 18-летние, по-моему, тоже незрелые», - добавляет Рихард.

Слова министра перефразировал пользователь Andzej Mic.

«Латвийское общество: Чакша не готова к легализации марихуаны в медицинских целях», - написал он.

Журналист Янис Эглитис призвал общество к переменам.

«Общество, зреем скорее!», - написал он.

Компромисс ищет также пользователь Оскар.

«Хотя бы декриминализировать», - предлагает он.

Как сообщалось, в 2015 году Сейм отклонил коллективное заявление жителей с предложением о декриминализации использования марихуаны.

Однако после того как в конце июля этого года Конституционный суд Грузии принял решение о легализации использования марихуаны, среди латвийских политиков дискуссии на эту тему возобновились.

МВД считает дискуссию о легализации марихуаны в медицинских целях в Латвии возможной, но пока не планирует никаких законодательных инициатив по этому вопросу.

Фото: flickr.com/Rafeliot .Tolozzini

Комментарии 9
даааа!1 час назад
при советской власти ,спорт клубы ,бесплатные, дзю-до,бокс,гимнастика, легкая атлетика, а при этих, разговоры о наркоте, докатились до полного пиздеца. что дальше? дальше открыто поклонятся дьяволу, вот и все.
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Патриот 1 час назад
Не знаю как латвийцы, но латыши по жизни обдолбанные и без марехуанны. Зачем латышам морехуанна? Это же конец нации.
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Латвийскому твиттеру1 час назад
Марихуана не нужна - там и так, все йопнутые.
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