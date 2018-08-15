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Латвийский сегмент Twitter комментирует заявление министра здравоохранения Анды Чакши о том, что латвийское общество не готово к легализации марихуаны в медицинских целях.

Чтобы говорить о легализации марихуаны, должны быть очень четкие признаки зрелости общества, пояснила она.

Заявление Чакши комментирует исследователь Providus Агнесе Лаце.

«По ее словам, чтобы говорить о легализации марихуаны, «должны быть очень четкие признаки зрелости общества», однако сейчас поддержать легализацию министр не готова. Тот момент, когда министр открыто назвала латвийское общество незрелым», - написала она.

"Pēc viņas paustā, lai runātu par marihuānas legalizēšanu, "jābūt ļoti skaidrām sabiedrības brieduma pazīmēm", taču šobrīd ministre legalizēšanu nevarot atbalstīt." - tas brīdis, kad ministre nosauc Latvijas sabiedrību par nenobriedušu. https://t.co/592bMEenXx — Agnese Lāce (@AgneseLace) 15 августа 2018 г.

Пользователь Blog News объясняет, как он понял слова Чакши.

Lasīt: bauri ir pārāk stulbi, tāpēc:

1) nedrīkst legalizēt marihuanu;

2) nedrīkst ļaut bauriem izvēlēties prezidentu;

3) bauri nebalso par ZZS. https://t.co/PVl1tz07cQ — Blog News (@DikembeSakamoto) 15 августа 2018 г.

Сказанное министром оспаривает пользователь Grintāls Ēna.

«Что значит «не готово»? То, что фактически 80% молодежи употребляют это растение?», - пишет он.

Ko nozīmē "nav gatava" ? Tas, ka teju 80% jauniešu lieto šo augu? — Grīntāls Ēna (@grintalsena) 15 августа 2018 г.

Между тем, пользователи Мартиньш Ванагс и Рихард предлагают методы, как проверить зрелость общества.

«Не могло бы какое-нибудь учреждение оценить зрелость каждого отдельно взятого сторонника легализации, после чего разрешить им курить? Иначе спокойствия в эфире не будет», - пишет Ванагс.

Vai kāda iestāde, lūdzu, nevarētu izvērtēt katra atsevišķā zāles legalizācijas aizstāvja briedumu, un tad ļaut šiem pīpāt? Citādi, ēterā miera nebūs. — Mārtiņš Vanags (@mvanags) 15 августа 2018 г.

«Как предлагается измерить эту зрелость? Не думаю, что это просто… Возраст, конечно, имеет большой вес, но бывает, что и 50-летние незрелые. 18-летние, по-моему, тоже незрелые», - добавляет Рихард.

Kā piedāvā izmērīt to briedumu? Nedomāju ka tas ir viegli.. vecums, protams, ir daudz no svara bet mēdz jau būt arī 50 gadīgi nenobrieduši. 18 gadīgi IMO jau nu arī būs nenobrieduši... — Rihards Z (@rihardsZi) 15 августа 2018 г.

Слова министра перефразировал пользователь Andzej Mic.

«Латвийское общество: Чакша не готова к легализации марихуаны в медицинских целях», - написал он.

Latvijas sabiedrība: Čakša nav gatava marihuānas legalizēšanai medicīnas vajadzībām. — Andzej Mic (@AndzejMic) 15 августа 2018 г.

Журналист Янис Эглитис призвал общество к переменам.

«Общество, зреем скорее!», - написал он.

Čakša: Lai runātu par marihuānas legalizēšanu, "jābūt ļoti skaidrām sabiedrības brieduma pazīmēm"



Sabiedrība, briestam ātrāk! :)



https://t.co/K7pqMHGDW8 — Jānis Eglītis (@egliitis) 15 августа 2018 г.

Компромисс ищет также пользователь Оскар.

«Хотя бы декриминализировать», - предлагает он.

Dekriminalizēt vismaz. — Oskars (@osmijs) 15 августа 2018 г.

Как сообщалось, в 2015 году Сейм отклонил коллективное заявление жителей с предложением о декриминализации использования марихуаны.

Однако после того как в конце июля этого года Конституционный суд Грузии принял решение о легализации использования марихуаны, среди латвийских политиков дискуссии на эту тему возобновились.

МВД считает дискуссию о легализации марихуаны в медицинских целях в Латвии возможной, но пока не планирует никаких законодательных инициатив по этому вопросу.

Фото: flickr.com/Rafeliot .Tolozzini