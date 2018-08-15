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Посол России в Латвии Евгений Лукьянов 15 августа встретился с латвийскими абитурентами, поступившими в российские вузы. Встреча прошла в посольстве РФ в Риге.

В своем обращении к будущим студентам Лукьянов вспомнил собственное студенчество и призвал молодых людей не относиться скептически к тем знаниям, которые они будут приобретать в учебных заведениях.

"Я учился на филологческом факультете. Я ничего не хочу сказать про эту науку и никого не хочу обидеть. Но. В каждой профессии и в процессе овладения ею вы будете сталкиваться с вещами, которые могут вам показаться абсолюнтно ненужными, идиотскими, дурацкими, любые эпитеты можете применять. В моем случае это был готский язык. Есть такой язык, мертвый. Он был создан учеными из 800 руничеких знаков, которые были обнаружены на могильной плите. Так вот, по ним был сконструирован язык и более того – написан учебник. Я сдавал этот экзамен восемь раз. И должен с гордостью признаться – я до сих пор помню весь учебник наизусть. Я, может быть, даже не понимаю некоторые абзацы, но, по крайней мере, я получил такой аргумент, который могу использовать даже в нынешней своей профессиональной деятельности против любого недружественного партнера. Как процитирую ему Евангелие от Матфея на готском языке...", - рассказал Лукьянов.

Евгений Лукьянов вступил в должность посла России в Латвии 7 февраля 2017 года.