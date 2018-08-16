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В четверг только местами в Латвии, в основном в Риге и на востоке страны, пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, слабый ветер, воздух прогреется до +20..+25 градусов.

В Риге облачность в течение дня уменьшится, дождь возможен только в первой половине дня. Температура воздуха составит +23 градуса.

Температура воздуха ночью по всей стране сохранится выше +10 градусов, в пятницу во второй половине дня воздух прогреется до +22..+27 градусов, в субботу - еще на один градус больше, а в воскресенье столбик термометра поднимется не выше +19..+24 градусов.

Местами в Латвии, в основном в центральных районах, в лесах сохранится высокая пожароопасность.