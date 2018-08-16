В Латвию возвращается тепло (+ОПРОС)
Общество | 16 августа 2018 года, 08:21
В четверг только местами в Латвии, в основном в Риге и на востоке страны, пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, слабый ветер, воздух прогреется до +20..+25 градусов.
В Риге облачность в течение дня уменьшится, дождь возможен только в первой половине дня. Температура воздуха составит +23 градуса.
Температура воздуха ночью по всей стране сохранится выше +10 градусов, в пятницу во второй половине дня воздух прогреется до +22..+27 градусов, в субботу - еще на один градус больше, а в воскресенье столбик термометра поднимется не выше +19..+24 градусов.
Местами в Латвии, в основном в центральных районах, в лесах сохранится высокая пожароопасность.