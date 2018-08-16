Общество |

Первый магазин шведской компании мебели и товаров для дома IKEA откроется в Латвии 30 августа, сообщили в компании.

"Сейчас идут последние дни до открытия магазина, и сегодня мы начинаем доставку жителям Риги и ее окрестностей каталога IKEA на латышском языке. С 30 августа ждем всех в самом большом магазине IKEA в странах Балтии", - сказала руководитель магазина Инга Филиппова.

Магазин находится на ул. Бикеру, 2 в Стопиньском крае. Его площадь составляет 34 500 квадратных метров, а в целом территория магазина занимает 10 гектаров. Здесь будут также ресторан IKEA на 450 мест, бистро и магазин шведских продуктов.

Общие инвестиции в создание в Латвии магазина IKEA составили более 50 млн евро.

Франшиза IKEA в Латвии принадлежит ООО Paul Mason Properties, владелец которого управляет также магазинами IKEA в Литве и Исландии.

Компания IKEA была создана в 1943 году. В настоящее время в 50 странах мира имеется 410 магазинов IKEA.

Фото из Flickr/ntr23