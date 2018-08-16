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Помимо засухи, жары и ветра на пожарную безопасность в лесах влияет и нерешительность ответственных служб - они боятся принять радикальное решение, пишет газета Neatkariga.

Статистика пожаров свидетельствует о затронувших Латвию изменениях климата и необходимости модернизации противопожарной системы, пишет газета. До 25 июля в Латвии произошло 643 лесных пожара, тогда как в предыдущие годы такое количество приходилось на весь год. При этом пожароопасный сезон еще не закончился, кроме того, в статистку не включены последние пожары в лесах и на болотах.

Ситуация свидетельствует о том, что ответственным службам нужно проанализировать проблемы, которые вскрылись в результате крупных пожаров и разработать новую систему их предотвращения. Как отмечает издание, главной из них является отсутствие четкого сотрудничества между лесниками и пожарными. Недостатки системы очень четко показал уже пожар на полигоне в Адажи в июне, и во всех следующих случаях возгораний в лесах и на болотах проблемы повторялись, пишет газета.

Во время пожара в Адажи армия допустила распространение пожара, а когда на территорию наконец допустили сотрудников Службы леса, была выбрана неправильная тактика. Помощь Государственной пожарно-спасательной службы была запрошена еще позже, когда огонь стал уже неконтролируемым. При этом не было единого штаба и тактики, отмечает Neatkariga.

Фото из Twitter/НВС