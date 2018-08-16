Газета: леса горят из-за нерешительности лесников и пожарных (4)

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Общество | 16 августа 2018 года, 12:28

Помимо засухи, жары и ветра на пожарную безопасность в лесах влияет и нерешительность ответственных служб - они боятся принять радикальное решение, пишет газета Neatkariga.

Статистика пожаров свидетельствует о затронувших Латвию изменениях климата и необходимости модернизации противопожарной системы, пишет газета. До 25 июля в Латвии произошло 643 лесных пожара, тогда как в предыдущие годы такое количество приходилось на весь год. При этом пожароопасный сезон еще не закончился, кроме того, в статистку не включены последние пожары в лесах и на болотах.

Ситуация свидетельствует о том, что ответственным службам нужно проанализировать проблемы, которые вскрылись в результате крупных пожаров и разработать новую систему их предотвращения. Как отмечает издание, главной из них является отсутствие четкого сотрудничества между лесниками и пожарными. Недостатки системы очень четко показал уже пожар на полигоне в Адажи в июне, и во всех следующих случаях возгораний в лесах и на болотах проблемы повторялись, пишет газета.

Во время пожара в Адажи армия допустила распространение пожара, а когда на территорию наконец допустили сотрудников Службы леса, была выбрана неправильная тактика. Помощь Государственной пожарно-спасательной службы была запрошена еще позже, когда огонь стал уже неконтролируемым. При этом не было единого штаба и тактики, отмечает Neatkariga.

Фото из Twitter/НВС

Комментарии 4
Реальность3 часа назад
Эту срану уже ничего не спасёт.И эти клоуны ещё на Россиию свой паршивый хвост поднимают,воевать с ней собираются:))))Три "зажигалки" вам кинут и войне конец,даже тушить то некому и нечем будет:)))))))))))))
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mant2 часа назад
тебя так волнуют пожары в Криевии? мне вот дотгих дела нет, там своих долбое*ов патриотов хватает, а ты кроме как пи*деть ничему и не научился, за своим Ригас сатиксме следи
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Latviešu Patriots2 часа назад
Ko tad "bagātā un plaukstošā" krievija ar saviem ugunsgrēkiem galā netiek?
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