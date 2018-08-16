Латвия вошла в список самых нелояльных к России стран (+ОПРОС) (17)
Аналитический центр European Values провел исследование того, как страны Европейского Союза (ЕС) относятся к России.
Рейтинг стран Евросоюза по их лояльности к России возглавили Кипр и Греция, а наиболее активно противостоящие ей — Великобритания, Швеция, Латвия, Литва и Эстония.
Рейтинг "противодействия стран ЕС враждебному влиянию и кампаниям по дезинформации РФ" был опубликован сайте European Values. Он был составлен на основании опроса 16 правительственных и 12 неправительственных европейских экспертов. Аналитический цент European Values называет себя "неправительственным политическим институтом в защиту либеральной демократии".
К числу "частично признающих" угрозу РФ эксперты European Values отнесли Венгрию, Австрию, Люксембург, Мальту, Португалию, Словению и Италию.
В группу так называемых "пробудившихся" вошли Испания, Нидерланды, Франция, Румыния, Германия, Финляндия, Чехия, Дания и Польша.
В группу "колеблющихся" — Хорватия, Ирландия, Болгария, Словакия и Бельгия.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Две трети населения поддерживают Россию,её Народ и её Президента в борьбе с "цивилизованным" миром западных "ценностей".Ну а если вы о продажной и подстилочной "верхушке" то не надо этих воровских и русофобских упырей,ассоциировать с нашей страной
Потому что Сасканя не имеет к России никакого отношения. Оставьте уже себе, эти страшилки про Сасканя, для личного пользования. Не выноси своё слабоумие на суд общественности.
Арвид Янович Пельше (25 ноября 1959 — 15 апреля 1966)
Август Восс (15 апреля 1966 — 14 апреля 1984)
Борис Карлович Пуго (14 апреля 1984 — 4 октября 1988)
Янис Вагрис (4 октября 1988 — 7 апреля 1990)
Альфред Рубикс (7 апреля 1990 — май 1990; продолжил в оппозиции до августа 1991)