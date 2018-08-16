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В Латвии в русскоязычных семьях мужчины терпимее относятся к насилию в отношении женщин, чем в латышскоязычных - допустимым его считают 7% и 3% опрошенных, показал опрос, проведенный центром социологических исследований SKDS в рамках кампании "Насилию нравится молчание".

Между тем в целом в Латвии 27,9% мужчин не считают, что за насилие против женщины в семье следует наказывать, в том числе 4,1% мужчин считают подобное насилие приемлемым в любых или в определенных обстоятельствах.

Наиболее толерантны к насилию против женщины мужчины в возрасте 55-63 лет, наименее толерантны - в возрасте 15-24 лет. К насилию против женщины терпимо относятся 33,8% респондентов с основным и 31,2% - с высшим образованием.

Наказуемым насилие против женщин считают 79% женщин, и лишь 0,2% женщин считают его приемлемым. Недопустимым насилие считают 84,8% женщин в возрасте 15-24 лет.

В целом 74,6% жителей Латвии считают, что насилие против женщины в семье недопустимо и всегда должно быть наказано по закону.

Фото: pexels.com