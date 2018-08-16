Facebook извинился за блокировку страницы о легионерах (4)

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Общество | 16 августа 2018 года, 18:56

На прошлой неделе соцсеть Facebook по непонятным причинам закрыла страницу, посвященную латвийским легионерам. На этой неделе TV3 Ziņas связались с представителем соцсети для получения объяснений случившегося. Представитель Facebook от лица компании извинился за закрытие группы, пишет Skaties.lv.

Оказалось, что произошла ошибка и деятельность страницы была возобновлена.

"Мы очень сожалеем об этой ошибке. Группу закрыли по ошибке и обновили, как только мы смогли провести проверку. Каждую неделю наша команда обрабатывает миллионы сообщений и иногда, мы получаем неверную информацию", - написал представитель соцсети.

Передача TV3 Ziņas удостоверилась в том, что страница работает и все опубликованные на ней материалы остались нетронутыми.

Напомним, 10 августа соцсеть Facebook закрыла крупнейшую страницу, посвященную историческим свидетельствам и памяти об участниках Латышского добровольческого легиона СС, на которой публиковались фотографии солдат, воспоминания из газет, книг и семейных архивов.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
678967896789671 час назад
Facebook - организация которая стучит, шпионит, подсматривает, подслушивает и как выяснилось поддерживает фашистов
2
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yes1 час назад
да кому это станица нужна, кучке фашиков?
1
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Патриот 1 час назад
Нельзя было оставлять недобитых фашистов. Повылазили как тараканы при удобном случае. Немного осталось этим скотам жить, хоть это радует.
2
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