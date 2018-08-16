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В пятницу в Латвии будет немного солнечнее и теплее, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха ночью - от +9 до +16 градусов, во второй половине дня - от +23 до +27 градусов.

Будет преобладать слабый юго-восточный, южный ветер.

В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность, температура воздуха - от +15 градусов на восходе солнца до +26 градусов во второй половине дня.

Фото: pixabay.com