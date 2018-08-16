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В четверг, 16 августа, после реконструкции торжественно распахнул двери магазин Maxima XX на улице Ницгалес, 46a в Риге. В перестройку и модернизацию магазина компания Maxima Latvija инвестировала более 2 млн евро, реализовав самый масштабный на сегодня проект перестройки магазина в Латвии.

В рамках проекта реконструкции проведено обновление фасада магазина и благоустроены его окрестности, чтобы обеспечить удобный доступ и для пешеходов, и для автомобилистов. В свою очередь среда внутри магазина адаптирована к ритму современной жизни и требованиям к процессу покупок, в том числе предусматривает инновационные, дружественные окружающей среде решения.

“Магазин Maxima XX на улице Ницгалес расположен в районе Риги, где царит семейная и спортивная атмосфера, так как рядом находится хоккейная спортивная школа, детские сады и много жилых домов. Сегодня, через четыре месяца работы по реконструкции, магазин встречает покупателей в новом облике. Оснащенный современным интерьером, удобной средой для покупок и технологическими решениями, которые способствуют энергоэффективности, только что открывшийся магазин является самым современным магазином формата Maxima XX в Латвии”, - отметила член правления Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

В рамках реконструкции были заменены покрытия автостоянки и крыши магазина, обновлен фасад здания. Покупателей ждет новый интерьер магазина, в котором полностью заменена отделка.

Также проведена была замена внутренних инженерных сетей. Чтобы содействовать энергоэффективности, в помещениях магазина особо продумано использование тепла - внедрена система возврата тепла от технологического холодильного оборудования.

Для удобства покупателей в помещениях магазина Maxima ХХ площадью 3200 кв. м имеется разнообразный ассортимент продуктов питания, бытовых и электронных товаров, что позволит удобно купить все необходимое для повседневной жизни.

Жителям окрестностей, многочисленным школьникам и юным спортсменам будет доступен также широкий ассортимент готовых блюд Meistara Marka, которые можно съесть на месте или взять с собой, горячие напитки, свежие овощи и фрукты, а также много других продуктов.

Покупателей в магазине встретят 68 высококвалифицированных работников, о которых предприятие тоже позаботилось, обеспечив новую и современную рабочую среду.

Реконструкция магазина Maxima XX на улице Ницгалес являются частью инвестиционной программы Maxima Latvija в этом году с целью улучшения опыта покупок клиентов - в целом инвестиции составят более 23 млн евро.

В рамках программы до конца года будет реконструировано 15 магазинов и в Риге, и в регионах, а также открыто по крайней мере 5 магазинов разного формата по всей Латвии.