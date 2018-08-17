Twitter: стоя в пробках на Вантовом мосту, чувствуется, как он трясется (9)

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Общество | 17 августа 2018 года, 07:13

В связи с обрушением моста в итальянской Генуе пользователи латвийского сегмента Twitter обеспокоились состоянием мостов в латвийской столице.

"Надеюсь, что некий голос благоразумия следит за состоянием наших мостов", - пишет архитектор Том Кокинс.

Пользователь Элина поделилась своими опасениями в связи с состоянием Вантового моста в Риге.

"Стоя каждый день в пробках на Вантовом мосту, чувствуется, как мост шатается на ветру, особенно учитывая поток машин в противоположном направлении. Честно говоря, ощущения возникают не самые приятные. Особенно зная о состоянии моста, этот случай в Генуе ощущения не улучшает", - написала она.

Журналист Гунта Слога также обратила внимание на состояние Вантового моста.

"Утром читала, что плохое состояние моста в Генуе обсуждалось годами. Шла на работу через Вантовый мост. Он полон заплат, которые прячут заржавевшие и осыпавшиеся части моста", - указала она, опубликовав также фотографии.

Пользователь Эдгар Орловскис согласился с заявлением Слоги.

"Подумал о том же - каждый день с волнением приходится ехать через Вантовый мост и от этих заплат лучше не становится", - написал он.

Театральный критик Хенриета Верхоустинска указала, что дыры на мосту наблюдаются уже длительное время.

"Часто хожу через Вантовый мост. Уже несколько лет назад публиковала в Twitter дырки около тротуара и перил, через них видно арматуру, а сквозь нее - глубокие воды Даугавы", - отметила пользователь.

В свою очередь Иева Валейне решила обратить внимание на состояние Воздушного моста.

"Воздушный мост тоже в одних заплатах. На Земитанской станции мне вообще страшно стоять на перроне под мостом", - заявила она.

Как ранее сообщили в предприятии Latvijas Valsts ceļi, почти половина из 969 латвийских мостов находится в плохом или очень плохом техническом состоянии.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns

Комментарии 9
Valdis46 минут назад
Теперь каждая домохозяйка может дать экспертную оценку состояния мостов.
2
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Пенс19 минут назад
Первым делом,первым делом вертолеты.
Но а пенсии, а пенсии потом!
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ждем комментарий РД 59 минут назад
Нил хоть что то делает , наследие оккупации должно быть разрушено , если вас трясет с бодуна не ходите по мостам
3
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