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В связи с обрушением моста в итальянской Генуе пользователи латвийского сегмента Twitter обеспокоились состоянием мостов в латвийской столице.

"Надеюсь, что некий голос благоразумия следит за состоянием наших мостов", - пишет архитектор Том Кокинс.

Ceru, ka kāda saprāta balss seko līdzi mūsu tiltu stāvoklim. https://t.co/oqhievOvC3 — Toms Kokins (@TKokins) August 15, 2018

Пользователь Элина поделилась своими опасениями в связи с состоянием Вантового моста в Риге.

"Стоя каждый день в пробках на Вантовом мосту, чувствуется, как мост шатается на ветру, особенно учитывая поток машин в противоположном направлении. Честно говоря, ощущения возникают не самые приятные. Особенно зная о состоянии моста, этот случай в Генуе ощущения не улучшает", - написала она.

Katru dienu stāvot sastrēgumos uz Vanšu tilta (centra virzienā), sajūtas, kad tilts nošūpojas/dreb vēja un pretējā virzienā braucošo auto dēļ, jāteic godīgi, nav diez ko patīkamas... Īpaši zinot tā stāvokli. Šis Dženovas notikums sajūtas nepavisam neuzlabo! — Elīna Alise (@ElinaAlise) August 15, 2018

Журналист Гунта Слога также обратила внимание на состояние Вантового моста.

"Утром читала, что плохое состояние моста в Генуе обсуждалось годами. Шла на работу через Вантовый мост. Он полон заплат, которые прячут заржавевшие и осыпавшиеся части моста", - указала она, опубликовав также фотографии.

Šorīt lasīju rakstu, par to kā Dženovas tilta sliktais stāvoklis apspriests gadiem, uz darbu gāju pāri Vanšu tiltam. Pilns ar ielāpiem, kas slēpj tilta izrūsējušās un izbirušās daļas. Vai @MarisKucinskis valdībai nav pienācis laiks prasīt @nilsusakovs rīcību? pic.twitter.com/fpmDLIlSf1 — Gunta Sloga (@GuntaSloga) August 16, 2018

Пользователь Эдгар Орловскис согласился с заявлением Слоги.

"Подумал о том же - каждый день с волнением приходится ехать через Вантовый мост и от этих заплат лучше не становится", - написал он.

Tieši to pašu nodomāju - ar uztraukumu katru dienu jābrauc pāri Vanšu tiltam un šādi ielāpi šo uztraukumu nepadara mazāku. #Vanšutilts

Cik bieži tilts tiek apsekots - @rdsvc? https://t.co/B2RM0Cm0CP — Edgars Orlovskis (@Orlach) August 16, 2018

Театральный критик Хенриета Верхоустинска указала, что дыры на мосту наблюдаются уже длительное время.

"Часто хожу через Вантовый мост. Уже несколько лет назад публиковала в Twitter дырки около тротуара и перил, через них видно арматуру, а сквозь нее - глубокие воды Даугавы", - отметила пользователь.

Bieži eju pa Vanšu tiltu. Jau pirms vairākiem gadiem tvītoju caurumus afaltā gar ietves / margu malām, caur kuriem redz sarūsējušu armatūru, bet caur to - dziļos Daugavas ūdeņus. — Henrieta Verhoustins (@HenrietaVerho) August 15, 2018

В свою очередь Иева Валейне решила обратить внимание на состояние Воздушного моста.

"Воздушный мост тоже в одних заплатах. На Земитанской станции мне вообще страшно стоять на перроне под мостом", - заявила она.

Gaisa tilts arī vienos ielāpos. Zemitānu stacijā vispār bail zem tilta uz perona stāvēt. — Ieva Valeine (@ievavaleine) August 16, 2018

Как ранее сообщили в предприятии Latvijas Valsts ceļi, почти половина из 969 латвийских мостов находится в плохом или очень плохом техническом состоянии.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns