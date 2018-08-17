Общество |

Финансирование обороны в размере 2% от внутреннего валового продукта (ВВП), подразумевают расходы исключительно на оборонные цели. Об этом в интервью газете Neatkarīga рассказал начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), генерал Оскар Аболиньш.

По его словам, на нужды ГПСС из этих средства деньги не выделяются.

"Это относится только к бюджету обороны. Наш бюджет в этом году составляет 62,1 млн евро, большая часть из которых составляет зарплата. Но мы можем купить новые специальные автомобили и оборудование", - заявил Аболиньш.

Он отметил, что зарплаты спасателей не соответствуют тем рискам, с которыми они сталкиваются на работе.

"Они после уплаты налогов получают в среднем 700 евро. Оценив риски, с которыми сталкиваются пожарные, конечно, хотелось бы, чтобы им платили больше. Исходя из доступных нам финансовых средств, мы выплачиваем премии, чтобы хоть как-то стимулировать их остаться в этой профессии", - указал Аболиньш.

Латвия является одним из немногих государств НАТО, которые выделяют 2% от ВВП на оборону. В этом году оборонный бюджет Латвии составляет 576,34 млн евро, что на 126,8 млн евро больше, чем в прошлом году.

В 2016 году оборонный бюджет составлял 1,4% от ВВП, в 2017 году - 1,7%. Начиная с 2018 года Латвия обязалась выделять на оборону ежегодно 2% от ВВП.

Фото: Том Рутковскис, Госполиция, ГПСС