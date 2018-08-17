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В пятницу воздух прогреется до +23..+27 градусов, существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый южный ветер.

В Риге переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до +26 градусов.

Теплая погода сохранится в Латвии и в субботу - температура воздуха поднимется еще на один градус, а в воскресенье столбик термометра поднимется не выше +19..+24 градусов.

Местами в Латвии, в основном в центральных районах, в лесах сохранится высокая пожароопасность.

Фото из Flickr/Pascal Gaudette