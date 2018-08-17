В пятницу воздух прогреется до +27 градусов
Общество | 17 августа 2018 года, 09:48
В пятницу воздух прогреется до +23..+27 градусов, существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый южный ветер.
В Риге переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до +26 градусов.
Теплая погода сохранится в Латвии и в субботу - температура воздуха поднимется еще на один градус, а в воскресенье столбик термометра поднимется не выше +19..+24 градусов.
Местами в Латвии, в основном в центральных районах, в лесах сохранится высокая пожароопасность.
Фото из Flickr/Pascal Gaudette