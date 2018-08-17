Общество |

Rīgas satiksme напоминает, что 18 и 19 августа жители и гости города смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом (автобусы, трамваи, троллейбусы, минибусы), за исключением экспрессов, ночного транспорта и Ретро-трамвая. Услуги автостоянок, обслуживаемых Rīgas satiksme, 18 и 19 августа также будут бесплатными, за исключением подземной автостоянки на ул. К. Валдемара, 5a, расположенной у Дома конгрессов, где за парковку нужно будет платить согласно действующим тарифам.

18 и 19 августа, в связи с возможным увеличением пассажиропотока во время Праздника Риги, при организации движения общественного транспорта будут учитываться места проведения праздничных мероприятий: по отдельным маршрутам в соответствии с пассажиропотоком будет курсировать общественный транспорт большей вместимости и будут назначены дополнительные рейсы.

18 и 19 августа в связи с мероприятиями, проводимыми в зоне отдыха на Луцасвале, автобусы 40-го маршрута, следующие в Зиепниеккалнс, будут останавливаться на остановке "Луцавсала".

В субботу, 18 августа, движение общественного транспорта по некоторым маршрутам из центра города будет организовано до 2:00 часов ночи таким образом, чтобы охватить как можно больше районов города и обеспечить доставку пассажиров в места проведения праздничных мероприятий и обратно. Дополнительные рейсы будут назначены на:

автобусных маршрутах № 3, 5T, 11, объединенном 12/23/26 (следует по Каменному мосту), 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53;

трамвайных маршрутах № 1, 5, 7, 10 и 11;

троллейбусных маршрутах № 9. 14, 15, 17, 18, 22 и 27.

В воскресенье, 19 августа, до окончания праздничных мероприятий, дополнительные рейсы будут назначены на:

автобусных маршрутах № 37, 40 и 53;

трамвайных маршрутах № 1, 7, 10 и 11;

троллейбусных маршрутах № 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27.

Более подробную информацию об услугах, предлагаемых Rīgas satiksme, расписаниях маршрутов, видах билетов и другие новости можно узнать в интернете на домашней странице www.rigassatiksme.lv или в социальных сетях twitter, facebook, draugiem.lv.