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Сегодня начинается Праздник Риги, мероприятия которого пройдут до 19 августа, сообщили в Рижской думе.

В этом году праздник праздник посвящен столетию Латвии и 150-летию Латышского общества. В программе праздника - концерты, представления, спортивные соревнования, авиашоу, ярмарки, которые пройдут на улицах и площадях Риги, в культурных и спортивных центрах.

Сегодня в программе праздника - вечер песен И. Калниньша на Гризинькалнсе, в парке Кронвалда откроется павильон Рижского порта Aquatorium, а также пройдут концерт и творческие мастерские в парке Страздумуйжи.

В субботу, 18 августа, на набережной 11 ноября состоится мероприятие "В Ригу" с парадом авиатехники, затем предусмотрен концерт "Добрый вечер, Рига! Добрый вечер, Латвия!", а в завершение вечера состоится салют.

19 августа на набережной пройдет Балтийский саммит барабанщиков и концерт. Выступят пражский уличный театр V.O.S.A. Theater и корейская группа барабанщиков Tago.

В Верманском саду будет отмечаться юбилей Латышского общества. Здесь пройдут концерты, поэтические чтения, мероприятия для детей.

Обширная программа мероприятий предусмотрена и в микрорайонах - во Дворце культуры ВЭФ, на Гризинькалнсе, во Дворце культуры "Зиемельблазма", на Дзегужкалнсе.

Предусмотрены и спортивные соревнования - заплыв на Даугаве, детские соревнования по легкой атлетике, международный турнир по флорболу Unihoc Riga Cup 2018, кубок по пляжному волейболу на Луцавсале, любительский кубок по новусу. Также традиционно состоится праздник в Рижском порту.

С программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Как сообщалось ранее, 18 и 19 августа общественный транспорт в Риге будет бесплатным.

Фото: пресс-фото