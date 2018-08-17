Общество |

Сегодня, 17 августа на некоторых участках в Риге пройдут плановые работы по ремонту водопровода, из-за чего у некоторых жителей микрорайонов Зиепниеккалнс и Плявниеки будет отключена подача воды, сообщает муниципальное предприятие Rīgas ūdens.

Работы пройдут улице Путну 8, k-1 и на перекрестке улиц Страуту и Убелес. Для осуществления работ будут отключено водоснабжение на участке от улицы Скайсткалнес до улицы Грауду, на участке от улицы Дарзциема до улицы Крауклю и на участке от улицы Страуту до улицы Убелес, 8.

Так, до 20.00 в Зиепниеккалнсе будет отключено водоснабжение на следующих объектах:

на улице Путну 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8k1, 8k2, 9, 13, 13a, 15, 15b, 15a, 17, 17a;

на улице Зиепью, 1;

на улице Баускас, 59;

на улице Скайсткалнес, 2.

Тем временем в Плявниеках до 20.00 водоснабжение будет отключено на улицах Страуту, Убелес и Какю:

на улице Страуту 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22;

на улице Убелес, 2, 3, 4, 5k-1, 6;

на улице, Какю, 4.

Указанное время ремонта может меняться в зависимости от объема работ. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды.

Предприятие Rīgas ūdens приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства.

Более подробную информацию о ремонтных работах можно найти на сайте rigasudens.lv.

Фото: pixabay.com