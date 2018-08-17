Дети рожают детей: 161 малыш в прошлом году появился у мам-подростков (3)
Общество | 17 августа 2018 года, 14:43
В 2017 году в Латвии 161 ребенок родился у несовершеннолетних девушек, сообщает Центральное статистическое управление.
Согласно данным за предыдущий год, 31 ребенок родился у девушек младше 15 лет, 41 — у 16-летних и 105 — у 17-летних мам, пишет Nra.lv.
Все больше детей рождается у женщин в возрасте 30-39 лет — если в 2010 году таких малышей было 6 920, то в 2017-м уже 9 589.
Еще одна тенденция касается среднего возраста мам новорожденных — он увеличился с 28,5 лет в 2010 году до 30,2 лет в 2017-м. В начале 2018 года 18,5% (358 800 человек) из всех жителей Латвии были дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с началом 2017-го, число детей увеличилось на 0,6% или 2,2 тыс.
Фото из Flickr/Alejandra Cruce
Даже комментировать не хочу! Превратили страну в страну разврата, извращенцев, педофилов. Самое страшное то что все это поощеряется Государством.
16
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Если бы в школе учителя почаще рассказывали не про размножение папоротника и хвоща, а про размножение людей, в частности не только про презервативы, но и про аварийную контрацепцию (о которой, лично моё мнение, из учителей и родителей в возрасте 40+ мало, кто вообще осведомлены), ситуация могла быть намного лучше.
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Жемография влучшаеться, это хорошо :)
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