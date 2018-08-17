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В 2017 году в Латвии 161 ребенок родился у несовершеннолетних девушек, сообщает Центральное статистическое управление.

Согласно данным за предыдущий год, 31 ребенок родился у девушек младше 15 лет, 41 — у 16-летних и 105 — у 17-летних мам, пишет Nra.lv.

Все больше детей рождается у женщин в возрасте 30-39 лет — если в 2010 году таких малышей было 6 920, то в 2017-м уже 9 589.

Еще одна тенденция касается среднего возраста мам новорожденных — он увеличился с 28,5 лет в 2010 году до 30,2 лет в 2017-м. В начале 2018 года 18,5% (358 800 человек) из всех жителей Латвии были дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с началом 2017-го, число детей увеличилось на 0,6% или 2,2 тыс.

Фото из Flickr/Alejandra Cruce