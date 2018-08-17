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Предприятие Rīgas meži приглашает всех рижан и гостей столицы в Межапарк, где вплоть до конца года будет проходить множество различных мероприятий.

Так, с 25 до 26 августа на BMX-трассе пройдет 7-й этап чемпионата по BMX, где состоится розыгрыш кубка Риги. В эти же дни пройдет и чемпионат Латвии по парусному спорту на яхтах класса STAR.

Также Rīgas meži напоминает, что по вторникам и четвергам в 18.00 в Межапарке по-прежнему проходят тренировки по скандинавской ходьбе под руководством сертифицированного тренера Лелде Ванцовичи. Тем временем по понедельникам, в 18.30 всех желающих приглашают на обучающие занятия по фигурному катанию для детей и взрослых.

Занятия по фигурному катанию будут продолжаться до конца сентября, а занятия по скандинавской ходьбе – до конца года.

Более подробную информацию о планируемых мероприятиях в Межапарке можно найти на сайте rigasmezi.lv.

Фото: flickr.com/latvia.travel