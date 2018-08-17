Общество |

В субботу, 18 августа, с 12:00 до 20:00 в рамках Праздника Риги Live Rīga в сотрудничестве с 15 столичными ресторанами уже пятый раз открывает на площади Спикеру под открытым небом "Ресторан Праздника Риги".

В "Ресторане Праздника Риги" лучшие столичные шеф-повара порадуют жителей и гостей города сезонными блюдами, приготовленными из местных продуктов, а также блюдами, характерными для других стран. В честь столетия Латвии шеф-повара договорились, что в предлагаемых блюдах будет доминировать число 100. Оно будет присутствовать в каждом блюде - будь то сто граммов, единиц, вкусов, нюансов или послевкусий. В этом году в празднике примут участие 3 Pavāru restorāns, Tam labam būs augt, Avalon, B-Bārs, Entresol, Eqqus, Ferma, Kaļķu vārti, KID*, Kolonāde. Mūsu stāsti.., Le dome, MUUSU Terase, Osta/ Garage, Tinto, Rocket Bean Roastery, Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā.

О музыкальном сопровождении в ресторане в течение всего дня позаботятся музыканты Иво Грисниньш-Грислис, группа Rock’n’Berries и дуэт Dvīnes.