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Гражданская жена одного из пациентов не смогла узнать о состоянии здоровья своего мужа, который после трех остановок сердца впал в кому, сообщает Первый Балтийский канал.

"Это одна из таких тяжелых ситуаций. Люди, которые выбирают жить в гражданском браке, не хотят оформлять формальности. У врачей тоже есть правовые рамки, которых они должны придерживаться. Медики не хотят брать на себя ответственность, переступая через эти рамки. Это же понятно", - пояснил адвокат Алдис Лиепиньш.

Юрист отметил, что до вступления в силу Европейской директивы о защите данных, в Латвии уже действовал аналогичный закон. Он подчеркнул, что пациенты должны понимать, что врачам грозит наказание за несоблюдение закона, минимум штраф.

Получить информацию о состоянии больного невозможно, если вы не являетесь близким родственником пациента или не состоите с ним в официальных брачных отношениях. Под запрет получать сведения о пациенте попадают даже родные бабушки и дедушки.

По словам адвоката, есть одна реальная возможность избежать таких сложных ситуаций - нужно заранее письменно предоставить близким доверенность, которая позволит принимать решения по медицинским вопросам в случае бессознательного состояния или в случае сопровождения ребенка в медучреждение. Доверенность можно оформить заранее у нотариуса.

Если такой доверенности нет, а человек уже в коме, то придется обращаться в суд.

"А оформление опеки не происходит за три дня. В законе сказано, что такие требования нужно рассматривать немедленно, но суды тратят на это две-три недели. А у нас совсем недавно был случай, когда рассмотрение такого обращения перенесли на декабрь. Родственники говорят, бабушка до декабря может и не дожить, но ничего не сделаешь", - пояснил адвокат.

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