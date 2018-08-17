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19 августа в Олайнском и Марупском краях традиционно состоится масштабный Латвийский велопраздник.

Предприятие Latvijas Valsts ceļi призывает автоводителей считаться с проводимыми на дорогах соревнованиями, которые могут повлиять на интенсивность движения на Елгавском шоссе и Рижской окружной дороге. Мероприятия будут проходить с 10:30 до 18:00.

Для обеспечения безопасного движения на указанных дорогах во время заезда велосипедистов будут находиться сотрудники Государственной и муниципальной полиции.

Наряду с профессиональными велосипедистами принять участие в мероприятии приглашается каждый энтузиаст этого вида спорта, а также семьи с детьми со всей Латвии, чтобы порадоваться совместному времяпровождению, поучаствовать в развлекательных мероприятиях праздника на природе и проявить себя на какой-либо из четырех увлекательных велодистанциях.