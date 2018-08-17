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Федеральные органы России проверят концертную деятельность Лаймы Вайкуле и прозрачность работы организаторов ее выступлений в России. Об этом порталу МК сообщил юрист и общественный деятель Александр Хаминский.

Он обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением организации проверки концертной деятельности на территории России гражданки Латвии Лаймы Вайкуле.

Правовую оценку должны получить имеющие геотеги фото- и видеоматериалы с выступлений певицы, сопоставленные с данными погранслужбы о датах пересечения иностранной гражданкой границы РФ и МИД РФ, о сроках и типах выданных ей виз.

По словам Хаминского, приезжая в Россию как для участия в организованных на специализированных площадках выступлениях, так и по приглашению российских корпоративных и частных клиентов, Вайкуле как гражданка Евросоюза должна каждый раз оформлять простую рабочую визу с указанием цели поездки, представлением в консульское учреждение МИД России контракта на выступление с достоверно указанной суммой вознаграждения, а также уплачивать налоги со всех гонораров, включая получаемые наличными.

«Если г-жа Вайкуле действительно настолько уважает нормы европейского в целом и латвийского в частности законодательства, запрещающего ей, например, работать в Крыму, ей не должно составить труда соблюдать и российские законы», — прокомментировал свое обращение к министру Колокольцеву Хаминский.